Dalis Gordón lleva 20 años de vivir en la comunidad 7 de Septiembre, 20 años en los que asegurar el suministro de agua potable ha sido un dolor de cabeza.

“Había llenado la piscina. Pero es que la usamos para todo, para bañarnos, para comer. Aquí ni se echa agua a las matas. Todo está marginal”, lamentó Dalis Gordón, residente del sector.

Hasta el agua de la piscina plástica se acabó. Este sector pertenece al corregimiento de Arraiján Cabecera, cuya población es de 42 mil habitantes. En esta ocasión fueron 11 sectores los que pasaron 11 días sin el preciado líquido.

“Yo me baño en el charco, en la quebrada, al lado de mi casa. La gente me dice que no me puedo bañar, pero tengo que ir a trabajar. Hoy se acabó el agua y no fui a trabajar”, manifestó Laurencio Smith, también morador de la 7 de Septiembre.

“Nadie está recibiendo agua del sistema. Esta calle no está preparada para que baje un camión cisterna con el agua”, apuntó la vecina Isabel González.

Según el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en Panamá Oeste, Jaime Juárez, el crecimiento no planificado de las comunidades ha generado deficiencias en el sistema, que se abastece de las plantas de Miraflores, Laguna Alta y Mendoza, las que suministran 42 millones de galones diarios a Arraiján para una población de 289 mil 500 habitantes.

“Arraiján tiene un crecimiento exponencial muy grande. Si nos basamos en valores per cápita, nos vemos afectados al comparar lo que producimos con la demanda que existe”, justificó Juárez.

Todo apunta a un crecimiento de la población, según el funcionario, ya que sólo en un año las solicitudes de servicio de agua potable pueden estar entre los 10 a 15 mil nuevos usuarios.