La comunidad educativa del Centro Educativo Básico General Grecia, en Panamá Norte, reclama que se termine el nuevo plantel, pues temen que no haya adelantos para el inicio del año escolar 2022.

Azucena Gil, acudiente, dijo que desde el 2017 se aprobó la construcción y por tema de pandemia no lo terminaron, la contratista abandono y en una reunión con personal del Ministerio de Educación les aseguraron que las obras se reactivarían en agosto de este año.

Vea también: Escuela Grecia en Panamá Norte lleva más de cuatro años en reparación

En lo que va del año no hay respuestas y no reinician las obras. De acuerdo con esta madre de familia, el plantel no tiene las condiciones para recibir a los estudiantes el próximo año que se pretende iniciar un ciclo escolar presencial.

Gil manifestó que la escuela está en 46% de construcción, pero se están perdiendo materiales porque no avanza la obra.

“Nosotros necesitamos avanzar, los estudiantes merecen una escuela digna”, aseveró.

Los padres de familia están dispuestos a ayudar para que se avance con la obra y los estudiantes puedan contar con un plantel listo para 2022.

Reacciona el Meduca

El viceministro de Infraestructura Educativa, Ricardo Sánchez dijo que el trámite de cesión está por finalizar y pronto estarán enviando a la Contraloría General de la República para su refrendo.

Explicó que, no es un tema técnico, es una empresa que por pandemia enfrentó problemas económicos y abandonó el proyecto, por lo que se inició el trámite que no es tan rápido.

Se trata de la empresa española Levantina, que tenía otros proyectos en Panamá, muchos de ellos con problemas por la situación de la pandemia. De cuatro proyectos que llevaba, la constructora abandonó tres y solo continuó con uno.

Este nuevo plantel en la escuela Grecia incluye infraestructura nueva y el mantenimiento de la que existe, lo que costará 7.9 millones de dólares, sin embargo no estará listo para el 2022.

Construcciones y Materiales Robles S.A. culminará la obra en este colegio de Panama Norte.

El viceministro dijo que hay 160 proyectos en ejecución donde se interviene profundamente las escuelas y tienen que buscar alternativas para los estudiantes.

Con información de Fabio Caballero