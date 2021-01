Conato advierte que un 40% de trabajadores suspendidos no reciben el bono solidario

Con la apertura gradual en las provincias de Panamá y Panamá Oeste muchos trabajadores han tenido que volver a casa a depender solo del vale digital que entrega el Gobierno a las personas afectadas por la pandemia, sin embargo, este beneficio no está llegado a todas las personas.

Rafael Chavarría, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores (Conato), criticó que el Gobierno durante este tiempo se ha caracterizado por hacer decretos y hasta una resolución para decir qué organizaciones participan del diálogo, lamentando que no se consulte a los trabajadores sobre las medidas que se asumen.

Aseguró que más del 40% de los trabajadores suspendidos no están recibiendo el bono solidario y la están pasando muy mal. A Chavarría también le preocupa que se estén desarrollando varios diálogos al mismo tiempo, y uno de ellos será el de la Caja de Seguro Social, el cual es muy importante para la población.

“El caso laboral, el Gobierno plantea que va a conciliar con los acreedores de las empresas, pero no con los trabajadores. En estos momentos de crisis no estamos diciendo cómo deben ser las cosas, pero existen convenios internacionales que con esta situación es muy difícil hacer leyes y no se ha consultado a los trabajadores”, manifestó.

Calificó de injusto que ahora se esté hablando de un proyecto de ley conciliado que será llevado a la Asamblea Nacional cuando ellos no conocen el proyecto de ley, ni han participado del proyecto de ley, por lo que el proyecto no es conciliado.

Diálogo por la CSS

Rafael Chavarría manifestó que para que haya un verdadero diálogo debe haber participación de las organizaciones que pertenecen a la Junta Directiva, que podrían ser los orientadores del diálogo y las organizaciones sindicales o empresariales tendrán que elegir quién va a dirigir el diálogo.

“La Caja de Seguro Social tiene grandes problemas administrativos y de toda índole por lo que se necesita buscar alternativas para el futuro de la seguridad social del país que redunde en beneficio de la ciudadanía, no en beneficios políticos ni personales”, indicó Chavarría.

Plantean que la conversación por la CSS debe ser en busca del bien, debido a que esta institución da beneficios a todo el país, por lo que hay que cuidar el diálogo con el fin de mejorar las condiciones de los trabajadores en cuanto a la seguridad social.