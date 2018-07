Conductores de colegiales protestan contra transporte pirata

La molestia de los conductores se debe a que los buses piratas están ofreciendo servicios de transporte a estudiantes.

Explicaron que mientras los colegiales deben cumplir con una serie de requisitos, los transportistas piratas no cumplen las mismas normativas, lo que pone en riesgo la vida de los jóvenes que viajan.

El jefe de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, Ismael Herrera, dijo que no se puede tomar el tema a la ligera y se debe investigar si es que los padres no han establecido algún tipo de contrato con transporte particular.

Advirtieron a los padres del riesgo que corren al enviar a sus hijos a la escuela en ese tipo de transporte.