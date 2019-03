Conferencia Episcopal: Se aplicarán 'medidas necesarias' para 'erradicar' abusos a menores

El pronunciamiento se da luego que en febrero pasado se desarrollara una histórica cumbre en la ciudad del Vaticano sobre pederastia, convocada por el papa Francisco y que reunió a unas 114 Conferencias Episcopales de todo del mundo.

La cúpula panameña esperó primero la presentación del informe en el encuentro en Roma, antes de emitir un pronunciamiento, como relató una publicación del diario español El País.

El comunicado del CEP destacó que si en la Iglesia se descubre incluso un "solo caso de abuso" será afrontado con "toda seriedad", como menciona la decisión de Francisco.

realizado en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019, asumimos la decisión del Papa Francisco, que “si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso —que representa ya en sí mismo una monstruosidad—, ese caso será afrontado con la mayor seriedad”. #ComunicadoCEP — CEP-Panamá (@IglesiaPA) March 10, 2019

El nuevo secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo Manuel Ochogavía, aseguró que la Iglesia panameña redoblará esfuerzos para proteger la niñez, aplicando "todas las medidas preventivas necesarias para erradicar los abusos a menores".

"Trabajaremos en lograr el justo equilibrio para evitar los dos extremos, de un justicialismo provocado por el sentido de culpa por los errores pasado y de la presión del mundo mediático y de una autodefensa de la Iglesia que no afronta las causas y las consecuencias de estos graves delitos", destacó Valdivieso en Atalaya, provincia de Veraguas.

Redoblaremos nuestro esfuerzo para proteger a la niñez, aplicando todas las medidas preventivas necesarias, para erradicar los abusos a menores en la Iglesia. #ComunicadoCEP#AsambleaObispos — CEP-Panamá (@IglesiaPA) March 10, 2019

Poco antes del pronunciamiento del CEP, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, aseguró que la Iglesia panameña “ha tomado las medidas” ante estos casos.

En declaraciones a TVN Noticias, Ulloa no brindó una cifra total, pero señaló que en los últimos años, al menos durante su responsabilidad, se han reportado “cinco o seis casos”, que se han llevado ya a la Santa Sede. Agregó que “más adelante” se daría un informe sobre este asunto.

“La Santa Sede es la que toma la decisión final, ha reducido a estos hermanos a dejar de ser sacerdotes”, explicó el monseñor.

Ulloa detalló que ahora se abocan a la “concientización y también a la prevención de cualquier abuso”.

“No solo en el ámbito sexual, sino en otros abusos que se pueden dar a la niñez y adolescencia. Hay algo que también salió, que es abuso de poder. Todo abuso de menor en cualquier lugar, en la familia, en el deporte o en las escuelas, realmente es horroroso, pero en nosotros todavía es mucho más grave porque al final nuestra misión es de servir a los demás”, expresó el arzobispo metropolitano a TVN Noticias.

Ulloa: Iglesia toma medidas ante casos de abuso a menores Ulloa: Iglesia toma medidas ante casos de abuso a menores

El arzobispo dijo que se habló del delito y la gravedad del pecado. “ Pero esto no exime que nosotros podamos actuar en cada uno de estos casos como un delito y como un delito que lleva a la cárcel o lo que la justicia prevea”, reiteró Ulloa.

La Iglesia panameña emitió un informe en junio del 2016, donde aseguraron que por 10 años investigaron ocho presuntos casos de abuso sexual, pero que los mismos no llegaron a los juzgados, porque las víctimas no presentaron las denuncias.

"Si se trata de una persona adulta que fue abusada en su infancia y no quiere hacer la denuncia civil porque a lo mejor no quiere someterse al escrutinio público, no se puede hacer nada", lamentó en ese momento el cardenal panameño, José Luis Lacunza.

Además, se publicó el documento "Protegiendo nuestro tesoro", el protocolo para el manejo de los casos de abusos aprobados por la Santa Sede para toda la Iglesia católica en Panamá.

Nueva directiva

Durante el encuentro en Atalaya se presentaron a los nuevos directivos de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP): Obispo de Chitré, Rafael Valdivieso (presidente); Pedro Hernández Cantarero, obispo del Vicariato Apostólico de Darién (vicepresidente) y Manuel Ochogavía Barahona, obispo de Colón-KunaYala (secretario).