Confirman primer caso de transmisión de COVID-19 de madre a hijo a través de la placenta

El hecho se documentó en un hospital de París de una joven madre de 23 años que enfermó de COVID-19 y que al parecer se pudo transmitir al feto a través de la placenta durante las últimas semanas de embarazo.

El neonatólogo Pedro Vargas señaló que este estudio francés tiene un objetivo efectivo porque prueba que sí existe transmisión materno fetal, algo que se estaba buscando, con el propósito de llamar la atención sobre medidas que se deben tomar.

Para el infectólogo y pediatra Xavier Sáez Llorens, la transmisión transplacentaria del virus de madre a bebé se cree bastante rara, aunque no hay nada imposible en medicina. Lo que sí se ha visto es contaminación o infección viral del bebé después de nacer. Afortunadamente, a la inmensa mayoría de casos les ha ido bien. Indicó que la información de Francia está en exhaustivo análisis científico.

Se conoció que el recién nacido presentaba anomalías en el cerebro con una inflamación detectable, y que presentó mejoría días después.

En Panamá también se realiza un estudio de placentación en COVID positiva, anunció la doctora Geneva González, jefa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa).

“Un grupo de obstetras de la Caja de Seguro Social (CSS) y Minsa hacen este estudio, cuyos resultados se podrían ver entre unos meses o hasta en un año. Hasta ahora en nuestro país, solo se ha visto la transmisión horizontal que es por ejemplo cuando alguien asintomático cargó al bebé y se lo pegó”, señaló González.

En cuanto al estudio de Francia considera que hasta que no se concluya, no se puede decir que sí pero no sabemos el comportamiento de este virus.

Los médicos recomiendan que todas las pacientes embarazadas con COVID-19 o no, deben ser monitorizadas. Y ante señales de síntomas de alarma llamar a un equipo de respuesta rápida. De ser positivas enviarlas a un hotel hospital para su mayor control.

Según el Minsa unas 198 mujeres embarazadas dieron positivo al COVID, y algunas ya están recuperadas. De este grupo un 89% aún está en el periodo de gestación.