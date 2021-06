Relajamiento de personas y locales comerciales influye en aumento de casos en San Miguelito

Las autoridades de salud en el distrito de San Miguelito reconocen que tanto la población como los locales comerciales se han relajado y no cumplen las medidas de bioseguridad contra la COVID-19.

En este sector se confirman cientos de contagios del mortal virus.

Gilberto Yau, director del centro de salud de Amelia Denis de Icaza, dijo que se realizan operativos diurnos y nocturnos, en la semana y fin de semana y se han encontrado locales que no cumplen medidas y violan las disposiciones de aforo permitido, no hay aparatos para tomar la temperatura y las personas no usan bien la mascarilla.

En tanto siguen inspeccionando todos los locales en general.

En el distrito de San Miguelito tiene 36 mil 700 casos acumulados, desde inicio de la pandemia.

Actualmente tienen más de 600 casos activos, según el doctor Yau.

Reiteró que no quieren que las cifras aumenten, por lo que pide la colaboración de los ciudadanos.

Desde el miércoles habrá vacunación con AstraZeneca en dos colegios de San Miguelito, por lo que piden que los varones mayores de 30 y mujeres mayores de 50 años acudan.

La vacunación con AstraZeneca será hasta el viernes.