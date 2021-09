El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó sobre la eliminación del toque de queda en varios distritos de la geografía nacional a partir del próximo 20 de septiembre.

Los distritos donde se eliminan el toque de queda son los siguientes:

Distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

Distrito de Olá, en la provincia de Coclé.

Distritos de Parita, Pesé, Las Minas y Santa María, en la provincia de Herrera.

Distritos de Pedasí y Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Distritos de Atalaya, Calobre, Cañazas, La Mesa y San Francisco, en la provincia de Veraguas.

Distritos de Boquerón y Gualaca, en la provincia de Chiriquí.

Distrito de Pinogana, en la provincia de Darién.

Corregimientos de Aligandí, Armila y Narganá, en la comarca Guna Yala.

Se mantienen las medidas vigentes para Colón, Panamá Metro, San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte.

El toque de queda se mantiene de lunes a domingo, de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios será a las 12 medianoche, en los lugares donde no se ha levantado la restricción de movilidad.

De acuerdo con Sucre, a pesar de los buenos números que presenta la ciudad capital, se reforzará la vigilancia, trazabilidad y los operativos en Don Bosco, Bella Vista, San Francisco, Santa Ana y Juan Díaz.

A partir del próximo lunes 20 de septiembre se permitirá en iglesias, templos, parroquias, capillas y centros de culto, el aforo del 50% de población en general no vacunada; y aforo de 80% en población con esquema completo de vacunación.