Investigación del MP pone al descubierto supuestas tácticas usadas para disfrazar y pagar 'coimas' en el caso Odebrecht

Entre ellas, destacan la presunta vinculación de los hermanos Luis y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente. La indagatoria cita declaraciones de Andrés Rabello, exintendente para Panamá de Constructora Odebrecht, quien señala según el expediente a los hermanos como intermediarios en la resolución de problemas de pago y agilización de obras con Odebrecht, usando la credencial de ser hijos del primer mandatario de la República.

“Acordaron además el pago de $6 millones, de los cuales una parte sería para cubrir deudas de la campaña del partido del cual su padre formaba parte. La compensación que se recibiría de ese pago era garantizar el pago de los montos retrasados referente a la Fase ll de la Autopista Madden-Colón, que estaban pendientes desde el año 2008, así como la finalización de las formalidades necesarias al inicio de la ejecución de los referidos contratos y de la adenda.

Todo lo acordado surtió efecto cumpliendo con lo pactado en un tiempo más corto de lo normal en este tipo de contratos, así fue como los contratos de las obras de Saneamiento de la Bahía fueron firmados el 1 de septiembre de 2009 y enseguida en abril de 2010 se solucionó el tema de la adenda de la autopista, detalla el documento del Ministerio Público.

Además, señala que el expresidente “cobró” de los ministros de Salud, Franklin Vergara, y de Obras Públicas, José Suárez, por la agilización en los procesos relacionados a los contratos de Saneamiento de la Bahía y de la adenda de la Fase ll de la Autopista Madden-Colón.

De acuerdo a Rabello, los hermanos Martinelli Linares reportaban al Presidente las trabas presentadas a la compañía. Luego él acordaba directamente con los gestores para que “solucionaran los problemas”, sobre todo los de índole ambiental por las que pasaron los proyectos Cinta Costera y Patrimonio Histórico los cuales pudieron tomar aproximadamente dos años para solucionarse y tuvieron solución efectiva en pocos meses.

El Ministerio Público destaca que en el acuerdo suscrito entre Odebrecht y Estados Unidos, la empresa admitió el pago de sobornos en Panamá, detallando que acordó el pago de 6 millones de dólares a “dos parientes cercanos de un funcionario gubernamental de alto rango”.

Sociedades offshore

La investigación comienza con la sociedad Constructora Internacional del Sur, desde la cual supuestamente se habrían pagado los sobornos para que Constructora Odebrecht fuera beneficiada con contratos estatales.

Esta sociedad proveía “asesoría y consultoría financiera” en Brasil, de acuerdo con información que un banco suministró al Ministerio Público. Se investigaron transferencias de dinero con sociedades de distintos países.

Entre ellas: Rosas y Rosas, Pexo Corporation, Quinus Service S.A, Milzart Overseas Holdings Inc, Synus Assets S.A., Advansys Group S.A, Atoa/ Travel, Bluesky Global Inc, Brewster Oil Corp, Burch Overseas Corporation Clidenford S.A, Duna Trading Corp, Eco Sauber, Enviromental And Civil Technology Incorporated, Lashan Corporation, Ferness Investiments S.A, Sarawak Corporation, Hando Securities S.A, Progamsa Corporation, Inmobiliaria Junavier S.A, H Daya Internacional S.A, Grees Invest Corp S.A, Panaglobal Trading S.A, Valmont Managment, Ganadera Paldiva, Ferness Investivent S.A, Paddington Ventures Limited, Klienfeld Services LTD., Sangha Properties Corp y Umbhelvecia Corp Osier S.A.

“Las sociedades off-shore fueron un instrumento importante para el lavado de dinero, toda vez que miembros de la organización criminal hacían uso de las cuentas de esas sociedades offshore para promover la salida de valores de Brasil sin que fuesen declarados dentro de las cuentas de las empresas”, afirma el documento del Ministerio Público.

Los dos hijos del exmandatario, Luis y Ricardo Martinelli Linares, son incluidos por presuntamente haber recibido dinero a través de empresas cuyo beneficiario final es Odebrecht.

Suiza

La investigación a los hermanos Martinelli Linares se relaciona con Suiza, dónde la Fiscalía Federal de ese país autorizó levantar la confidencialidad de una asistencia judicial.

De allí se encontraron transferencias por 17.52 millones de dólares durante el 2010 en una cuenta a nombre de Kadair Investment Ltd, provenientes de las sociedades Constructora lnternacional del Sur, lnnovation Research Engineering and Development Ltd., Kliendfeld Services Ltd., y Trident lnter Tradinq Ltd.

También 8.15 millones de euros (alrededor de 9 millones de dólares al cambio actual) en transacciones a una cuenta a nombre de Fordel International Ltd., Bahamas entre 2010 y 2012. Las sociedades utilizadas fueron Baxley Assets lnc, lnnovation Research, Engineering and Development Ltd., Hadar Assets lnc.

Además, se detallan transferencias a una cuenta a nombre de Aragon Finance Corp., BVI por 4.2 millones de euros (alrededor de 4.5 millones de dólares al cambio actual). Las transferencias provinieron de las sociedades lnnovation Research Engineering and Development Ltd. y Select entre 2011 y 2012.

El Ministerio Público asegura que la evidencia recabada en Suiza indica que el pago de 3.35 millones de euros proveniente de Baxley Assets Inc a Fordel International Ltd fue hecho por instrucción de Odebrecht.

Promotora y Desarrollo Los Andes

Los hermanos Martinelli Linares justificaron este dinero en Suiza presentando certificados de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes S.A. En estos certificados, con fecha del 15 de julio de 2011 y 22 de enero de 2013, se lee que Ricardo Francolini y Luis Enrique Martinelli participarían en la sociedad como accionistas. La abogada Evelyn Vargas Reynaga, cuya indagatoria forma parte del expediente, sostiene que “fue instruida por Ricardo Martinelli Linares para firmar esas certificaciones.

Francolini es expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros de Panamá. Fue imputado por presunto delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros, pero el Segundo Tribunal Superior de Justicia determinó el sobreseimiento definitivo del caso en su favor.

Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, reconoció que fue suscriptor de Promotora y Desarrollo Los Andes S.A. Aseguró que su rol era protocolar, que “las decisiones las tomaban los accionistas” y que él nunca ha sido accionista. De acuerdo al Ministerio Público, añadió que su hermano, Ricardo Martinelli, también fue suscriptor de la sociedad.

Las personas vinculadas a la sociedad declararon que el objetivo de la misma era la construcción de un centro comercial en Los Andes.

Dinero de Odebrecht en las elecciones

Odebrecht jugó un rol en las campañas electorales de varios países, incluyendo Panamá. Cuenta el Ministerio Público que Joao Santana y Mónica Moura, publicistas especializados en campañas políticas, admitieron recibir dinero de parte de Odebrecht para prestar sus servicios a favor de campañas presidenciales en Panamá, Argentina, Angola y Venezuela.

Para canalizar el dinero, se utilizó la sociedad Shellbil Finance, S.A., registrada en Panamá, según detalla el Ministerio Público.

“En el año 2012 el entonces presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, usando como argumento el hecho de que la compañía era la más grande constructora del país, necesitaba por lo tanto contribuir con la campaña de su partido a la Presidencia de la República, que sería usada para pagar al publicitario Joao Santana. La intención era obtener una relación y agenda positiva con el candidato José Domingo Arias, con el cual hasta ese momento no tenía buena relación”, manifiesta la providencia indagatoria.

En una entrevista realizada a Mónica Moura, relató como Martinelli se le acercó buscando sus servicios durante la toma de posesión del presidente Danilo Medina en República Dominicana. Afirmó que Odebrecht insistió en que aceptaran el trabajo, al punto que el propio Emilio Odebrecht habló con el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, para que hicieran la campaña en Panamá.

“Las elecciones eran aún en el 2014 y terminamos negociando esa campaña directamente con el presidente Martinelli. En todas las reuniones que nosotros íbamos quien era nuestro anfitrión, que nos llevaba y regresaba, quien tenía tránsito libre en el Palacio como si fuera un Ministro, era André Rabello, quien en Panamá tiene muchas obras, bastantes obras, el metro, todo, todo, varias autopistas, Odebrecht es bastante activa allá. Terminé cerrando el trato con el presidente Martinelli en unas reuniones que yo estaba sola con él. André participó, donde acordamos un monto de 21 millones de dólares y una vez más me dijeron que Odebrecht pagaría una parte de esa campaña...”, declaró Moura, según información solicitada por el Ministerio Público de Panamá a sus homólogos brasileños.

El partido Cambio Democrático habría pagado 3.5 millones de dólares durante la pre campaña, mientras que Odebrecht acordó pagar 11 millones de dólares, de acuerdo al Ministerio Público. Añade que se hicieron 2 contratos, de medio millón de dólares cada uno, para mejorar la imagen de Martinelli y el Gobierno, y que el mismo Martinelli presuntamente habría pagado personalmente 500 mil dólares en efectivo a Moura.

Moura cuenta que también se utilizaron empresas fachadas. Detalla que le pidieron utilizar una sociedad suya registrada en el exterior para hacer un contrato con una sociedad pantalla ubicada en Perú llamada Isagon Investments. De esta forma recibió 4.4 millones de dólares.

La publicista acotó que José Domingo Arias no participó en las negociaciones financieras.

Registro de “pagos ilícitos”

El Ministerio Público señala que a través de acuerdos de colaboración eficaz se constató que se ordenaron “pagos ilícitos” a la sociedad Caribbean Holding Services por 1.4 millones de dólares. También transferencias provenientes de la cuenta de Constructora Internacional del Sur por 1.1 millones de dólares.

“Los pagos ilícitos recibidos por la sociedad Caribbean Holding Services LTD.; cuyo ordenante lo fueron las sociedades Caja 2 de Odebrecht: Constructora Internacional Del Sur, Klienfeld Services LTD, Innovation Research Eng., Intercorp Logistic LTD, hacen un total identificado hasta el momento por la suma de tres millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos un balboa con treinta y cinco centésimos ($3,964,401.35)”, precisa el Ministerio Público.

“Como hemos expuesto en la providencia que nos ocupa, ha quedado demostrado que Ricardo Martinelli Berrocal, investido de su cargo como presidente de la República, llevó a cabo negociaciones con representantes de la empresa Norberto Odebrecht, no sólo para beneficiar el financiamiento de la campaña electoral del partido Cambio Democrático quien mantenía como candidato José Domingo Arias sino que recibió pagos a su favor y así quedó demostrado con las pruebas documentales y testimoniales que reposan en la presente causa”, concluye el Ministerio Público en su análisis jurídico.