Trastornos del sueño Conozcas qué es el trastorno del sueño, sus síntomas y cuál es el más frecuente

Algunas personas han experimentado trastorno del sueño durante la pandemia, el cual se da de tres formas: insomnio precoz, el de mantenimiento y el despertar precoz que es una persona que se despierta en la madrugada y no puede volver a dormir, así lo explicó el neurocirujano Mao Rodríguez.

El especialista detalló que existen dos tipos de trastorno, el primario y el secundario. Expresó que el primario es el más frecuente y hasta un 35 % de la población lo ha padecido.

Rodríguez también detalló que esta patología se categoriza en insomnio agudo que dura hasta 4 semanas, el subagudo que va de 4 semanas hasta 6 meses, mientras que el insomnio crónico es el que supera los 6 meses y puede ser que no exista nada que lo produzca, o puede ser causado por una patología.

“En el insomnio primario que es transitorio, recomendamos a las personas que hagan higiene de sueño, o sea, que use la cama solo para dormir, que no vea televisión, vea correo electrónico o reciba llamadas en la cama porque el cerebro no sabe si va a dormir o socializas”, indicó.

También recomendó evitar bebidas alcohólicas, y comidas copiosas antes de dormir, asegurando que con eso la mayoría de los casos tiene resultados satisfactorios.

Con información de Yanisse Vergara