Consideran incorrecto proyecto de ley que establece moratoria para pago de obligaciones bancarias

La solución planteada, a juicio del experto no es congruente con el diagnóstico del problema porque Panamá tiene un sistema financiero que usa moneda que no es local, sino que es el dólar y no hay banco central y por ende no se puede inyectar liquidez al sistema financiero.

Si se corta el flujo del sistema de pago en el país, el riesgo que se corre es grave, por lo que la cura que se plantea puede llegar a ser peor que la enfermedad y salir de ello puede llegar a ser supremamente difícil.

Sostuvo que se debió hacer un inventario de los pequeños empresarios que no están logrando acuerdos con las entidades bancarias para así tomar mediciones científicas y no empíricas.

Resaltó que la obligatoriedad no es correcta porque puede afectar a los ahorristas pequeños que dependen de ese dinero.

Sostuvo que, lo que se debe de hacer es reglamentar sin afectar el sistema de pagos en Panamá,

Este proyecto de ley 287 dicta medidas de suspensión de pagos y obligaciones económicas y financieras en todo el país por 90 días prorrogables, entre ellas destacan las tarjetas de crédito y préstamos, retroactivamente, a partir del 1 de marzo de 2020.