Consideran que 'no es el momento adecuado' para el proyecto de recuperación de playas

El 17 de febrero se realizará la consulta ciudadana sobre dicho proyecto.

María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana dijo que no es que lo rechazan, sino que piensan que este no es el momento adecuado. “ Pensamos que en 10 años podríamos hablar nuevamente del proyecto, porque hay algunas cosas técnicas que la ciudadanía considera que no estamos preparados”.

En este sentido indicó que hay una mala acogida de las aguas servidas y el mal manejo de los desechos sólidos.

El proyecto de saneamiento de la Bahía de Panamá culminaría en 2023 y no tendríamos una playa apta para uso humano hasta después de 10 años, según opiniones de sus encargados en otros medios en 2018.

Chávez invitó al alcalde José Luis Fábrega a que revise las prioridades que tiene la ciudad de Panamá.

Por su parte el arquitecto urbanístico Carlos Solís, manifestó que se debe tomar en consideración que tendríamos una playa contaminada.

Recalcó que la planificación urbana es el tema de prioridad para la capital.

En pasadas entrevistas de TVN Noticias, el exalcalde José Isabel Blandón indicó que lo prioritario en la capital es la movilización y no el proyecto para construir una playa.