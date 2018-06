Consorcio FCC - CICSA gana millonario contrato para construir Corredor de las Playas

El gobierno estableció un precio de referencia de 322 millones de dólares. Las propuestas no podían ser superiores o inferiores a un 20% de ese costo, de serlo serían consideradas onerosas o riesgosas.

La otra empresa interesada en la obra, el Consorcio Vial II (integrado por las constructoras MECO y CUSA) ofertó 319.2 millones de dólares.

Pero este último consorcio fue descalificado por la comisión evaluadora, a pesar que la propuesta era más baja. MECO y CUSA presentaron una impugnación en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sin embargo, el reclamo no fue aceptado y por ende la propuesta fue rechazada.

“Todo el país necesita infraestructura, pero no con excesos, no con empresas que cobran un alto costo y que no se puede explicar que está sucediendo con esto. Las explicaciones deberían estar en la web para saber en qué se basan para adjudicar un proyecto de esta magnitud”, opinó María Chávez, de la Red Ciudadana Urbana.

El MOP y FCC, evitaron dar declaraciones a TVN Noticias sobre el la adjudicación del millonario contrato.

Luego de adjudicado, el contrato debe ser refrendado por la Contraloría, para que el MOP entregue la orden de inicio de los trabajos.

FCC y CICSA también ganaron el contrato para la primera etapa del Corredor de las Playas, que va desde La Chorrera hasta Capira, por un costo de 543 millones de dólares, y cuyos trabajos ya se iniciaron.

En total, FCC Y CICSA recibirán 892.9 millones de dólares en los dos tramos del Corredor de las Playas, que pretende ampliar a 6 carriles la Vía Interamericana, desde el final de la Autopista Arraiján-La Chorrera hasta San Carlos.