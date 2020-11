Consumo de internet en Panamá se incrementó en un 45% desde el mes de marzo

Aseguró que la dependencia del internet se ha incrementado producto de que las personas están trabajando y estudiando desde las casas.

Detalla que, ante el aumento, los operadores que brindan el servicio, “ se vieron en la tarea de ver cómo se resolvía muy rápidamente el aumento en la capacidad y estabilidad de la red”.

Spiegel reconoció que son conscientes de que todos los clientes han pasado algún tipo de dificultad o reto de conectividad porque si la velocidad de internet no está disponible o no es suficiente no se puede trabajar o estudiar.

Según el gerente de C&W, cerca de 500 colaboradores de la empresa, que forman parte del área técnica, no han dejado de salir de sus casas para exponerse y hacer las adecuaciones necesarias para que la red tenga la capacidad y así brindar el servicio con la estabilidad correspondiente.

Causas de las fallas

En el caso de Panamá, el 60% de las fallas que se dan, ocurre por fluctuación eléctrica y para eso se ha duplicado la cantidad de baterías a lo largo del país.

Otro de los temas que ha estado presente desde antes de la pandemia ha sido el hurto de cables, hay varios puntos en donde hay situaciones crónicas de hurtos de cable y se registran entre 6 o 7 casos por mes.

En tercer lugar, las fallas se dan por temas fortuitos como, por ejemplo, producto de las lluvias.

Solidaridad

Desde que se inició la pandemia, en el mes de marzo cuando se declaró el estado de emergencia, según Spiegel, la empresa inició con planes de WhatsApp texto gratuito para todos sus clientes prepago, además abrieron el acceso a todas las páginas web oficiales de información.

Por otra parte, pusieron a disposición de sus clientes los planes solidarios para las personas que por algún motivo o afectación económica producto de la pandemia, tengan un servicio mínimo indispensable con los canales locales e internet básico con una línea telefónica que les permita estar conectados y planean extender el plan solidario para los estudiantes de las escuelas oficiales.