Los análisis de abastecimiento y consumo de arroz que se realizan desde febrero han arrojado que existe suficiente producción para suplir la demanda nacional hasta septiembre, cuando ya se tiene que haber cosechado más de 7,000 mil hectáreas de arroz, empatando de la cosecha del 2021-2022 con la del 2022-2023, así lo ha afirmado el presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, Gabriel Araúz.

El debate surge a raíz de que un grupo de molineros advirtiera de un posible desabastecimiento en los próximos meses, provocando que varios comercios vendan el producto de forma controlada, sin embargo, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, ha respaldado reiteradas veces la posición de los productores, no obstante, se autorizó la importación del grano para garantizar el abastecimiento.

Araúz aseguró que en lo que va del año se han hecho tres análisis de la cadena de abastecimiento y consumo, determinándose que existe suficiente producto en grano, tomando en cuenta las importaciones que por tratados deben darse y la producción nacional. Aclaró que, contrario a lo que señalan los molineros de que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) hizo un mal cálculo de abastecimiento, la entidad no hace esos análisis, solo lleva el inventario a nivel nacional.

“De darse el abastecimiento con las tres fuentes, entonces se procede con la aprobación de un contingente por escasez, para que no falte el abastecimiento a nivel nacional”, manifestó Araúz.

Detalló que las importaciones las realizan las industrias molineras con aranceles muy bajos, lo que significa un sacrificio fiscal para el Estado, con un subsidio de más de 60 millones de dólares al consumidor y para este año la compensación será de 250 millones de dólares a los productores.

Recordó que durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, cuando se dio la regulación de precio, los molineros pasaron de pagar alrededor de 25.00 dólares por el quintal de arroz sucio y húmedo para pagar 17.00 dólares, una decisión que tomaron los molineros.

“Las importaciones de OMC, TPC y desabastecimiento se les exonera un arancel. En años anteriores el arancel de importación de arroz era del 90%, este año es del 81%. La importación que más paga es 3% de arroz, ya ahí hay un beneficio considerable que en este caso es para la industria molinera”, expresó.

Aseguró que, el arroz que existe actualmente, más el que se traerá importado es suficiente para llegar a finales de septiembre, y para el 1 de septiembre se deben haber cosechado 7,500 hectáreas de arroz, lo que representa 3 semanas y media de consumo nacional, por lo que no entiende la necesidad de estar creando especulación sobre el abastecimiento.

Araúz destacó que existe un grupo de molineros que sí creyó en la producción nacional y se abastecieron de arroz suficiente para llegar a la cosecha y superarla por algunos meses más, pero e xiste otro grupo que no compró suficiente producto y se están quedando sin grano, lo que no significa que no haya abastecimiento.

“En la reunión de cadena agroalimentaria participa la industria molinera, y en la cadena las decisiones se toman por consenso. Cuando se aprobó la cifra de 600,000 quintales al 1 de agosto, la industria molinera estaba representada y no se opusieron. Posteriormente enviaron una carta diciendo que los análisis no sirven”, indicó.

Sostuvo que esto que se está diciendo es con la intención de aprobar una importación mayor a la ya aprobada, que no garantiza un abastecimiento, sino que da seguridad de que no habrá desabastecimiento.

“Esto simple y llanamente es una sinvergüenzura de un grupo de la industria molinera que quiere que se den importaciones que no son necesarias, en beneficio de quién. Yo no puedo aceptar que premiemos con una importación extra a una industria que no creyó en la producción nacional y ahora quieren resolver sus problemas con importaciones innecesarias”, exclamó el productor.

Dijo que la importación aprobada es un riesgo para los productores nacionales, por lo que considera que no se puede permitir que esto se siga haciendo en perjuicio de la población.