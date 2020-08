Continúa escasez y altos precios de la cebolla

Debido a su escasez este producto que es comercializado por revendedores ha aumentado su valor en los pocos lugares donde se puede adquirir.

Uno de los comerciantes señaló que se ha encontrado con puestos donde mantienen este producto hasta en dos dólares la libra, situación que no les favorece, ya que aseguran que no les vale de nada comprar un producto a tan alto precio, al cual no le sacarán ganancia, ya que está regulada.

Otro comerciante advirtió que la cebolla la están vendiendo casada con otros productos como el ajo, por lo que cuestionan sobre quién regula esta situación.

En algunos puestos de Merca Panamá se observaba que había solo cebollas moradas.

Con información de Fabio Caballero