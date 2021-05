Continúan las actividades sin control durante las noches del fin de semana

Por Meredith Serracín (Periodista)



Las redes sociales explotaron este fin de semana, donde en videos que circularon se notó mucho desenfreno en lugares donde se incumple el aforo de asistentes.

El viceministro de Comercio, Omar Montilla, se refirió a este hecho, señalando que corremos el riesgo de pueden aumentar los contagios si los bares y cantinas no respetan las medidas

"Si una actividad como la de restaurantes, bares y cantinas no respetan vamos a tener contagio aumentando y eso va hacer que tengamos que tomar medidas de restricción no solamente en el interior sino también en la capital", expresó Montilla.

El Viceministro de Comercio agregó que: "Hacemos ese llamado también, en este momento no estamos saliendo hacer operativos porque debemos tener la madurez como comerciante de que tienen que tener sus medidas de protocolos, mantener las medidas de bioseguridad las personas que no estén con las mascarillas, mientras que no estén en su burbujas deben ser desalojadas de los locales sino respetan estas medidas. Pero también debemos entender que no podemos tener a los funcionarios 24 horas trabajando para mantener esas medidas de bioseguridad, nosotros vamos a seguir los operativos, vamos a llegar nuevamente a todos los establecimientos que hemos visto a través de los videos sin embargo no estamos para sancionar".

Montilla destacó también que si no ponen de su parte los comercios, podría haber suspensión de los avisos de operación.