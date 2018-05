Segundo día de entrevistas a los aspirantes a magistrados de la CSJ

El abogado Luis Camargo, fue la persona encargada de asumir el reto de responder a las consultas hechas por la comisión durante la mañana de este martes, ante sus aspiraciones a ocupar la máxima magistratura en la Corte.

Camargo reconoció que su madre y hermano forman parte del partido Panameñista; sin embargo, su madre no es militante activa y su hermano no ocupa ningún cargo público, ni puesto con mando o jurisdicción y eso no me limita porque la afiliación partidista tendría que ver con mi persona, señaló.

El procurador de la Administración y quien preside la Comisión de Estado por la Justicia, Rigoberto González, manifestó que las evaluaciones y el informe final que entregarán al Ejecutivo para elegir a los dos magistrados que irían a la Asamblea Nacional para su ratificación, podrían ser a través de un puntaje o por criterios con comentarios.

A las 3:00 p.m. de este martes, se reanudan las entrevistas y le corresponderá a Judith Cossú, quien actualmente es magistrada del Tercer Tribunal Superior de Adolescencia y Niñez, responder a los cuestionamientos de la comisión.

Con información de María De Gracia