Pedro Meilán sobre auditoría: 'Lo que hizo Contraloría es tirar un toallón a Panama Ports'

Siguen surgiendo las reacciones, luego de que la Contraloría General de la República presentara una auditoría sobre la empresa Panama Ports Company (PPC), que comprende un periodo de 23 años y 5 meses, y en la que se concluye que cumplió con el contrato, por lo que podría extenderse la concesión por 25 años más.

El abogado Pedro Meilán, quien había presentado denuncias por supuestos bienes ocultos contra PPC, dijo que este contrato debe y puede ser revisado porque las tierras que utilizan son nuestras, la concesión fue dada por nosotros y se les entregó una infraestructura total.

“Cómo es posible que después de 25 años con ellos, independientemente de lo arrojado por la auditoría no podamos revisar, en beneficio de la nación, cuáles son las cosas en las que el Estado no se ha visto beneficiado, indicó Meilán, asegurando que existen cláusulas en el contrato que no benefician al Estado que debemos renegociar.

Explicó que por cada 10.00 dólares que Panama Ports utiliza 1.00 es del pueblo panameño, lo que quiere decir que cada inversión que realiza PPC el Estado da 10%.

Según Meilán, en la demanda interpuesta por supuestos bienes ocultos, cuando se analizaron los informes de estado financieros salieron cosas irregulares que debían ser revisadas, pero durante el período del entonces contralor Federico Humbert no se hizo nada sobre el análisis realizado, mientras que el Ministro de Economía y Finanzas decidió que no había ningún bien oculto.

Resaltó que todo lo entregado por PPC durante estos 23 años es lo que le correspondía al Estado percibir por lo que indica el contrato. “Panama Ports no ha dado absolutamente nada extra por lo firmado con el Gobierno de Panamá”.

El abogado advirtió que lo que se ha dicho en el tema de los dividendos, que por ser una acción de Junta Directiva es una decisión que pueden tomar, o sea que si ellos no quieren no repartirían dividendos, otras empresas mixtas podrían tomar la misma decisión, por lo que esto se debe revisar.

“El Contralor dice que ellos han cumplido con todos los parámetros de entrega de dinero, pero se puede demostrar que para la inversión que se pedía había tiempos límites, y el análisis realizado por nosotros demostró que no cumplieron con esos períodos establecidos”, aseguró Meilán.

Seguidamente espetó que no es posible que creamos que PPC ha hecho todo de forma correcta cuando por todos es conocidos que ha habido situaciones oscuras como las ocurridas durante el gobierno de Mireya Moscoso, por lo que ese contrato sí puede ser revisado y estamos en un momento indicado para ver todas las cosas en las que Panamá ha salido desfavorecido.

“En qué cabeza cabe que nosotros como país vamos a negociar con una empresa privada y es la empresa la que va a decidir cuándo nos paga los dividendos o no pagarlos nunca; eso abre una puerta muy grande a las otras empresas mixtas de no hacerlo tampoco y seguir reinvirtiendo”, explicó.

Reiteró que es necesario revisar el tema de los dividendos, que se establezcan auditorías cada 2 años para revisar la cuantía de los dividendos para que el país los pueda recibir y las ganancias que han percibido durante todos estos años.

“Vulgarmente lo que hizo Contraloría es tirar un toallón a Panama Ports para que todos piensen que el contrato se puede firmar ipso facto, eso no es justo con nosotros como Estado. Ellos tienen que sentarse a renegociar, yo no estoy en desacuerdo en que se les renueve el contrato, pero que paguen lo que deben y que paguen lo justo”, sostuvo Meilán.

Fue categórico en decir que existen funcionarios a los que hay que investigar, ya que por omisión han permitido que la empresa no entregue parte del dinero que nos corresponden y que servirían para obras sociales.