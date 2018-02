Contraloría rechaza publicaciones sobre auditoría a donaciones en la Asamblea Nacional

La Contraloría detalló que se trata del borrador de un informe que aún no cuenta con las firmas de los auditores y el contralor de la República.

“El borrador de informe, al que hacen referencia las publicaciones es del mes de octubre de 2017, y se refiere a una auditoría que aún no está finalizada. Ningún informe de auditoría tiene validez si no cuenta con la firma de los auditores que participaron en ella y la rúbrica del Contralor General de la República. La información publicada dista de ser precisa puesto que dichas auditorías no han sido culminadas todavía”, señaló este martes 6 de febrero la institución a través de un comunicado.

Publicaciones recientes mostraban que el informe solo evaluaba los procedimientos administrativos, y no el destino final de las donaciones, lo que generó críticas de la sociedad civil y actores políticos por considerar insuficiente la labor de Contraloría.

La institución no desmiente la información publicada, pero enfatiza que está inconclusa y denuncia que fue obtenida sin autorización por lo que puede poner en riesgo procesos penales y patrimoniales en casos de manejo irresponsable de fondos públicos.