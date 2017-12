Convocan a licitación para construir centro artesanal y turístico en Farallón

Las empresas interesadas pueden ingresar al portal de Panamá Compras para conocer los pliegos que contempla este proyecto, con el número de acto público 2017-1-45-0-02-LV-012082.

La recepción de propuestas será hasta el jueves 18 de enero de 2018, de 8:00 a.m. a 10.00 a.m. en el departamento de Compras de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), ubicado en el edificio Bicsa, Financial Center, piso 29.

La obra reemplazaría las actuales instalaciones que un grupo organizado de artesanos ocupan y que requiere una nueva estructura para vender sus productos.

Se trata de una nueva estructura con facilidades como oficina de administración, cocina y vereda, para brindar un mejor servicio a los visitantes y turistas que llegan a este importante sector de playas del país.

Se beneficiarían más de 20 artesanos que forman parte de la cooperativa y hace tres años cumplieron con un programa de capacitación dictado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

La empresa que resulte ganadora tendrá la responsabilidad de realizar todas las gestiones requeridas para la elaboración del estudio de impacto ambiental, los planos y las especificaciones técnicas; así como suministrar la mano de obra, materiales, equipo, herramientas y transporte necesarios para ejecutar la construcción de las estructuras solicitadas.

La concepción de esta obra se da en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas en el tema de erradicación de la pobreza, para mejorar la economía de las familias en áreas rurales y lograr una participación más activa de la comunidad.