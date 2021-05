Corina Cano niega tener acceso a partidas y asegura que no le consta lo declarado por Tito Rodríguez

El partido Molirena es el señalado directo en los últimos escándalos políticos que envuelve a la Lotería Nacional y al diputado Tito Rodríguez, quien dio serias declaraciones a un medio local. En medio de la tormenta, sus miembros se defienden, negando tener dichos privilegios.

Este es el caso de la diputada Corina Cano, quien aseguró que ella, en lo personal, no cuenta con acceso a planillas para proyectos en su circuito y su labor está estrechamente ligada a la discusión y aprobación de los proyectos que son de beneficio para la ciudadanía.

Cano dijo extrañarle las declaraciones dadas por su colega, ya que ella no puede dar fe de lo que él dice que está pasando que genera dudas y cuestionamientos a la Asamblea Nacional.

“Nosotros gestionamos, si existen situaciones en alguna parte del país, nosotros lo que hacemos es que mandamos cartas al ministro, pero realmente no tenemos partidas de ningún tipo, no tenemos acceso a proyectos, podemos solicitar proyectos que consideramos sean buenos para el circuito, pero eso no significa que tengamos esa posibilidad, eso es algo que se da a nivel del Ejecutivo y en este caso se puede dar la situación de que conversemos con los representantes, ellos son los que gestionan los proyectos”, manifestó Cano reiterando que ella no tiene partida de ningún tipo.

Resaltó que solo cuenta con los nombramientos que tiene en la Asamblea, quienes laboran de sol a sol, hacen rendición semanalmente y realizan un informe de su trabajo, pues quien no justifica su salario no puede trabajar en su despacho.

Defendió la imagen del partido alegando que no lo ve de la manera en que se ha señalado en los últimos días, pero no puede dar opiniones sobre futuras elecciones debido a que no pertenece al Consejo Directivo ni es convencional, por lo que tampoco puede hablar de beneficios dentro del colectivo.

Sobre lo sucedido con la Lotería Nacional de Beneficencia, Cano consideró que hay que esperar los resultados de las investigaciones, ya que son denuncias anónimas, por lo que hay que esperar para que el Ministerio Público y la Contraloría aclaren los hechos.

“Lo que queremos es que se investigue si se cometió o no una situación irregular y se aclare la situación. Tiene que haber presunción de inocencia, el debido proceso y que además, esto inicia con una denuncia anónima por lo que todos estamos esperando el resultado de la investigación”, concluyó.