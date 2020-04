Las razones que obligaron a instalar el cerco sanitario en Koskuna

Nadja Porcell, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), explicó este lunes 20 de abril, en Noticias AM, las razones que llevaron a levantar el “cordón sanitario”.

Indudablemente, las condiciones sociales son importantes para la propagación de un virus, en este caso, el COVID-19.

Porcell dijo que, en esta comunidad, el hacinamiento ha propiciado la propagación del virus, pues hay viviendas donde viven varias familias, en algunas se ha encontrado que residen hasta 15 personas.

Esta situación imposibilita que una persona positiva pueda aislarse en un cuarto donde coexisten otros seres humanos.

Agregó que el panameño no es una persona acostumbrada al distanciamiento y en estos lugares hay contacto entre una y varias familias.

Por tal motivo el Gobierno está garantizando la alimentación y otros servicios como parte del Plan Panamá Solidario.

En el lugar se instauró un centro para tomar pruebas de hisopado a todas las personas con síntomas respiratorios.

Además, se han preparado albergues para los pacientes positivos con casos leves.

Porcell indicó que en la comunidad nadie puede andar movilizándose para guardar eficientemente el aislamiento, por lo que deben quedarse en sus casas.

Ante la preocupación de sus residentes, la doctora dijo que es prematuro hablar de la fecha hasta cuándo será ese cerco sanitario, porque recién se instaló y se contabilizan los casos para tener certeza de control del virus.

Aumento de casos en otros puntos de la capital

Al principio, cuando el Ministerio de Salud (Minsa) comenzó a mostrar las cifras de los primeros casos de COVID-19 en Panamá, el corregimiento de San Francisco aparecía con un gran número de positivos, cifras que ahora son superadas por otros puntos de la capital, como el sector de Tocumen y Juan Díaz.

Sobre esta situación, Porcell explicó que uno de los factores para que esto suceda es la movilidad.

Al inicio todos los conglomerados de casos eran provenientes de personas que habían venido del extranjero y comenzaron a tener circulación comunitaria.

“Toda persona que tiene movilidad está expuesta”, señaló.

Sostuvo que investigan la situación para ver cómo se contiene, porque entre más circulación hay mayor probabilidad hay de contagiarse.

Llamado a no abandonar a familiares con COVID-19

Debido a que en redes sociales circulan denuncias de personas que han abandonado a sus familiares que han salido positivos con COVID-19, Porcell dijo que no se puede abandonar a los adultos mayores, niños, vecinos, ya que todo es cuestión de seguir un protocolo correctamente.

“Distanciamiento social no es olvido, es solo guardar dos metros de distancia, no darse la mano ni besos, pero no es dar la espalda”, recalcó.

Hizo un llamado a la solidaridad para con familiares y vecinos que estén contagiados del virus.