Cortizo conversa con Primer Ministro de Canadá sobre 'cooperación' en medio del COVID-19

De acuerdo a Cortizo, el Jefe de Gobierno de Canadá le agradeció al pueblo panameño por el apoyo en el proceso de repatriación de varios ciudadanos canadienses.

“ Hablamos sobre la evolución de la pandemia por COVID-19 y la cooperación entre nuestros países”, destacó el Jefe de Estado panameño.

La oficina de prensa del Gobierno canadiense también emitió una comunicación oficial y destacaron que Cortizo y Trudeau “ reconocieron los importantes impactos económicos y de salud del COVID-19, e intercambiaron opiniones sobre sus respectivos esfuerzos nacionales para combatir la pandemia y proteger el bienestar de sus ciudadanos”.

“ El Gobierno de Canadá está trabajando en estrecha colaboración con socios locales, provinciales, territoriales e internacionales para minimizar sus impactos en la salud, económicos y sociales en Canadá y en todo el mundo”, señala la nota de prensa.

