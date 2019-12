Cortizo sobre el sistema penitenciario en Panamá: 'está podrido'

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, reconoció que el Sistema Penitenciario está podrido, y que el relajo en esa arteria de seguridad no puede seguir.

“ Tenemos mucha información de inteligencia de casos que están pasando y que estoy seguro, en algún momento se van a judicializar, pero no quiero entrar en detalle. El sistema viene podrido…yo no estoy aquí para pasar cinco años echando cuentos y armando casos”, manifestó.

Sobre la situación actual de La Joyita, Cortizo contó a los medios de comunicación que ayer se ordenó que entrarán 900 unidades para poner orden dentro del penal, y en dos semanas se podrá tener resultados de las investigaciones tras la masacre registrada en el pabellón 14 de esa cárcel el pasado 17 de diciembre.

“ Este es un tema degenerativo como muchas otras cosas que se han registrado en el Sistema Penitenciario”, aseveró el mandatario.

Adelantó que los informes preliminares de las investigaciones revelan “ que todo lo que se construyó para guardar esas armas fue bien hecho”.

En cuanto a los cuestionamientos surgidos por el anuncio que dio esta semana de crear una Policía Penitenciaria que estaría a cargo del Ministerio de Seguridad y no del Ministerio de Gobierno, el Presidente dijo que “ son decisiones que tuve que tomar a pesar de las críticas. Yo entiendo que la cuestionen, no todo el mundo va a estar de acuerdo con las decisiones que vamos a tomar, pero yo tengo que tomar decisiones”.

Agregó que los hechos registrados en La Joyita son muestra de que no ha funcionado, por lo que recalcó que “ si hay algunas personas que piensan que mis decisiones o las del Gabinete no son las correctas, yo se las voy a respetar, este es un país de democracia. Ya tenemos ese proyecto de ley listo, y no es que estamos reaccionando ahora”.