Cortizo indica que pronto anunciará el monto del bono a trabajadores con contratos suspendidos

El Mandatario explicó que sostuvo este lunes, una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y su equipo de trabajo, donde se analizó este tema, además otros relacionados a las finanzas públicas y los ingresos corrientes.

"En los próximos días tendremos una cifra que sea cónsona con la realidad del país”, indicó Cortizo, en medio un recorrido por el Centro de Convenciones Figali en Amador, que será usado para pacientes con COVID-19.

La Ley N° 157 establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por el COVID-19, y dicta otras disposiciones.

Descuento a funcionarios

El presidente Cortizo afirmó que la Asamblea Nacional aprobará el proyecto de Ley que adopta un descuento para determinados servidores públicos, en beneficio del Plan Panamá Solidario.

En la Asamblea Nacional hay división en torno al proyecto 356 que contempla los descuentos del 50% al Presidente y su Vicepresidente y 25% a ministros, viceministros y directores. Los diputados están lejos de discutir la iniciativa y aseguran que no aplican para los descuentos.

“Se va aprobar en la Asamblea. En caso particular no necesitó la ley (…) de no aprobarse, esos funcionarios que están en el proyecto van a firmar voluntariamente”, expresó Cortizo.

El anteproyecto, también incluye la reducción en un 25%, de salarios y gastos de representación de los ministros, viceministros, directores y subdirectores, gerentes y subgerentes, administradores y subadministradores y asesores.

Además, dicta que los servidores públicos que sean miembros de las juntas directivas, no reciban recursos económicos destinados a las dietas.

Para el presidente Cortizo, el proyecto de ley no es institucional, “porque es algo voluntario que se hace enviando una nota al Contralor”.

Para Cortizo es importante que este proyecto sea ley de la República.