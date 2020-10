Cortizo ante el aumento de cifras COVID-19: ‘Los pasos hacia atrás no me gustan’

“Lo que yo si les voy a pedir ahora es que nos cuidemos. Nosotros no queremos tomar decisiones para regresar. Los pasos hacia atrás a mí no me gustan, me gustan es los pasos hacia adelante”, manifestó Cortizo.

En ese sentido, no descartó que si tiene que tomar decisiones (de cierre), “las voy a tomar como presidente”.

Recordó que la pandemia es un tema de cada uno de nosotros y de responsabilidad individual.

“Si nosotros queremos seguir avanzando con estas aperturas y no forzarme a tomar decisiones… Ey tenemos que cuidarnos”, sostuvo.

Con información de Ney Castillo.