Cortizo en la Novena Gira de Trabajo Comunitario, realizada en el corregimiento Justo Fidel Palacios, que su equipo de gobierno dará seguimiento a los compromisos que se han adquirido con las comunidades de los 9 corregimientos que conforman el distrito de Tolé.

Manifestó que es un privilegio servir a la gente y pidió a su equipo de gobierno llevar calor humano a la gente.

“Tenemos que ser luz en el camino de este país, no podemos darle la espalda a la gente. No miremos a la gente de lejos, lleguemos a las comunidades, organicémosla y hablemos con los representantes. Hagan su trabajo y háganlo bien, si lo hacen bien no tendrá problemas con Nito Cortizo”, dijo el mandatario.

Sostuvo que no hay que esperar que nadie le agradezca por el trabajo que realizan, porque es un deber que deben cumplir como servidores públicos.

“Ustedes están aquí porque cada uno tiene un valor agregado, y cuando ese valor agregado no le sirve al equipo entonces no funciona, y tenemos entonces que reemplazar al equipo”, afirmó presidente.

Cortizo entregó, a través del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), 10 becas para estudios universitarios en Panamá y cuatro becas para estudios del idioma inglés en el extranjero para continuar con su promesa de hacer brillar la estrella del gobierno: la educación.

Durante la Novena Gira de Trabajo Comunitario, participaron, ministros, directores de entidades, la diputada Ana Giselle Rosas, el alcalde de Tolé, Eliécer Castrellón; además de representantes y voceros de los corregimientos de Justo Fidel Palacios, Tolé Cabecera, Bella Vista, El Cristo, Potrero de Caña, Quebrada de Piedra, Veladero, Lajas de Tolé y Cerro Viejo.