El presidente de la República, Laurentino Cortizo, aseguró que espera que no lo estén pinchando, esto luego de la aparición de posibles conversaciones de Whatsapp del exmandatario Juan Carlos Varela.

Relacionados Varela dice que sus comunicaciones fueron intervenidas y alteradas para causarle daño

“Quien me va pinchar a mí. Yo espero que no que no estén pinchando”, expresó Cortizo.

Las declaraciones del Presidente se dieron luego de un Gabinete Social realizado en el sector de Barraza, en la Ciudad de Panamá.

Cortizo indicó que la mañana de este viernes se reunirá con el Consejo Nacional de la Concertación para tratar el tema de las reformas constitucionales.

El Mandatario indicó que recibió un informe de un grupo de abogados que analizó el primer acto de reformas aprobados por la Asamblea.

De los 93 artículos que se reforman en la Constitución, alrededor de 70 recibieron el visto bueno y recomendaron eliminar o modificar cerca de 20.

Con información de Xenia De León.