Cortizo a funcionarios: 'Los que no entienden que esta es una guerra, no los necesitamos'

“No nos equivoquemos como funcionarios públicos, esto es pasajero…No nos enredemos la cabeza… hay algunos que se están enredando la cabeza y terminan en sus casas”, refutó el mandatario.

Las declaraciones de Cortizo se dan 2 días después de que, tras una protesta se develará y a través de redes sociales, la participación de funcionarios estatales en una fiesta realizada de forma ilegal en el restaurante La Fragata, ubicado en Obarrio.

“Esta lucha no es para los tímidos ni para los débiles. Los que no entienden que esta es una guerra frontal no pueden estar luchando junto a nosotros. No los necesitamos, que se vayan para sus casas”, añadió el jefe de Estado, en medio de una gira realizada este viernes en las provincias de Los Santos y Herrera.

Según el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, ya se inició una investigación sobre este caso.

Igualmente se conoció que una de las funcionarias que participó de la actividad en el restaurante, fue separada provisionalmente del cargo, en la Autoridad Nacional de Aduanas, sin derecho a salario.