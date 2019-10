Cortizo: ‘La tolerancia a la diversidad y el respeto a la dignidad humana en mi Gobierno no son negociables’

La solicitud del mandatario la hizo a través de su cuenta de Twitter.

Cortizo se encuentra de viaje oficial a la ciudad de México.

“Yo respeto la separación de poderes. Sin embargo, el respeto es de dos vías. Solicito a los diputados que midan sus palabras. La tolerancia a la diversidad y el respeto a la dignidad humana en mi gobierno NO son negociables. Panamá es de todos.”, destacó el mandatario.

Ayer, en medio de una tensa situación, Salazar dijo que los manifestantes de dicha comunidad no podían entrar a la Asamblea. "Ellos son gais y ellos no pueden entrar”.

No ¿Por qué vamos a dejarlos entrar a ellos, porque son gais? y por qué no dejan entrar al pueblo entero. No ellos son gais, ellos son gais y ellos no pueden entrar", indicó Salazar.

Grupos Universitarios, activistas LGBTI y otras agrupaciones se manifestaron en los predios de la Asamblea en contra a las reformas constitucionales.

El diputado Salazar aseguró que la Asamblea le dijo “no al matrimonio gay” cuando aprobó en tercer debate de las reformas constitucionales.

Horas más tarde, el diputado perredista se defendió a través de las redes sociales culpando a los medios de comunicación de sembrar el odio y la mala fe en la población.

De acuerdo a Salazar tiene muchos amigos "gais" y que lo expresado ante la prensa no era lo que quería decir.

“En mi junta comunal, en mi entorno, tengo buenas amistades gay, que resultan ser hasta mejores amigos que otros, pero eso no quita que yo tenga que aceptar el matrimonio igualitario”, destacó.

Recientemente, varios gremios periodísticos también manifestaron su preocupación porque se usa la tribuna del Legislativo para lanzar insultos a los medios de comunicación, periodistas y comunicadores sociales panameños.