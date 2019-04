Crece el rechazo por proyecto de ampliación de la avenida Omar Torrijos

La alcaldesa encargada, Raisa Banfield, ha dicho que la polémica partió desde el momento en el que no se presentó el estudio de impacto ambiental correcto, ya que se requería un estudio tipo 3 y se hizo uno que es tipo 2.

Sobre la determinación de la CSJ, de no seguir con la obra, asegura que durante semanas la medida no fue acatada en campo y que los trabajadores les dijeron, tras una visita al lugar, que no tenían instrucción de detener el proyecto.

A partir de allí se decidió poner una medida de desacato ante la Corte Suprema de Justicia y a pesar de eso, aunque no se puede ver desde la calle, dentro del terreno se puede ver que hay maquinarias trabajando, asegura Banfield.

Recalca que les preocupa porque a pesar de que haya quienes dicen que el daño está hecho, la naturaleza tiene la capacidad de recuperarse, si se le permite hacerlo, pero no si se le deposita concreto.

Afirma que aunque mucho se dice que Panamá es un Estado de derecho, no se está aplicando para las mayorías, que son afectadas por esa ampliación.

Sostiene que hay más de 5 acciones presentadas en contra de ese proyecto.

La alcaldesa encargada dice que ampliar de dos a cuatro carriles la carretera Omar Torrijos, no justificaba la afectación a más de trece hectáreas de áreas protegidas, sin mencionar el agua del lago y otros bosques que no tienen protección pero que son importantes en el equilibrio del ecosistema del área.

Lo que se viene en esa zona, según estima Banfield, es una gran erosión porque la función de los árboles en el sitio era contener la tierra.

Lo que ahora se tiene, dice Banfield, es un daño por el cual hay que pagar e invertir para controlar la erosión y agrega que lo que se debió haber hecho fue una obra, contemplando la condición natural y que se desestabilizarán menos los suelos.

Aida Torres, integrante de la Asociación de Residentes de las Áreas Revertidas, informa que han presentado recursos para que la CSJ haga lo que corresponde ante el desacato que se ha cometido en la obra.

No se les consultó a los residentes, con lo que se incumple uno de los requisitos para obtener la categoría 3 de impacto ambiental.

Por otra parte, hay preocupación por algunas propuestas de lotificación de terrenos.

Banfield recalca que hay un interés ulterior de hacer negocios en torno al Canal de Panamá y sus movimientos, lo que no es ilícito, el problema es cómo se hace, la falta de transparencia, la tala, so pretexto de un proyecto para ir generando otros.

Vía Argentina

Sobre el proyecto más fiscalizado cada vez que llueve en la ciudad, aclaró que las obras para la recuperación de espacios públicos se centraba en Vía Argentina, es decir la calle que conecta la avenida Manuel Espinoza Batista y la Vía España.

En esa vía, Banfield dijo que hay vulnerabilidad en diversos puntos como en la Calle Gaspar O. Hernández.

Lo más grave, según la funcionaria, tiene que ver con la quebrada La Iguana, que pasa por el sector y pasa por el sector de Obarrio, hasta el río Mataznillo.

Resulta que después de Vía España, la quebrada se va encajonando debido a edificaciones y ese es el reto que se tendrá por parte de la próxima administración, ya que, si no se atiende ese tema de manera integral, las inundaciones pasarán a Obarrio.