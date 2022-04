Pese a que los porcentajes a nivel internacional de crecimiento económico que muestra Panamá son positivos, todavía no está ni cerca de los números de crecimiento que se anticipaban en 2019, por el contrario, lo que se tiene actualmente, es un nivel de endeudamiento interesante, consideró el economista y analista financiero, Carlos Araúz.

“Hay que hilar muy fino, veníamos de una desaceleración económica realmente aparatosa, entra la pandemia y en 2020, se toma la dramática decisión de entrar en el confinamiento más duro y estricto de la región sin lugar a dudas. Es ahí donde la economía decrece rápidamente y el 2021 lógicamente, se vislumbraba como un año de recuperación, por el efecto rebote”, enfatizó.

Aunado a esto, lo más preocupante es que el desempleo o generación de empleo, no está calando y pareciera no ser urgente para el sector, tanto privado y público, donde ya existen acuerdos que no se ejecutan.

Araúz, se mostró sorprendido que, teniendo en cuenta esto, haya algunas incongruencias que observa en la administración pública de la economía panameña, como, por ejemplo, la desesperación por la creación de nuevos corregimientos, por aumentar subsidios, dádivas y ayudas.

También, son capaces de implementar leyes que beneficia a un sector muy controlado de la economía panameña, como lo es de beneficios turísticos a ciertos grupos, creando grandes huecos en la recaudación fiscal, que "tanto aplauden".

Por otro lado, mencionó que, en medio de la pandemia, “se ha gastado frívolamente”, en viáticos, gasolina y peleas entre funcionarios para ver cuántos salarios pueden tener, entre otros ajustes.

A juicio del economista, la presentación o análisis que realizó recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander “tipo elevador”, en el que indica qué subió y qué bajó, no resuelve la economía del panameño, para nada y es una rendición o reporte más que no contribuye ni aporta, hacia la solución de los problemas que aquejan a los ciudadanos.

Es en este sentido, que en Panamá se ha visto una inflación que no se daba desde hace 15 años.

Nuevamente mostró preocupación al referirse, al ahorro de mil millones de dólares que el ministro Alexander mencionó que podrían darse para el próximo año; “cómo se va a medir este ahorro, si es contra el presupuesto del próximo año, se podrá esperar presupuestos inflados, para reportar algún tipo de ahorros y cumplir con las expectativas de las calificadoras de riesgo y ser otra pantomima más”, enfatizó.

Recomendó, de haber esta generación de ahorro, hacer un compromiso nacional y lo que se ahorre se pase al Fondo de Ahorro Soberano, para que no se pueda tocar.

Pero hay un problema, explicó, y es la “tentación” y más en temporada de torneo electoral y proselitista, que es grande y el “clientelismo” seguramente se seguirá asomando, advirtió.

Por otro lado, es de importancia para Panamá salir de las listas grises y con ello plantear modificaciones al Código Fiscal, para que haya un beneficio para ciertos grupos económicos y modificaciones para que el ahorro o el presupuesto sea más transparente.