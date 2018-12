Critican decreto para unificar servicios de la CSS y el Minsa

Se trata del Decreto Ejecutivo 420 del 12 de diciembre de 2018, que establece un nuevo modelo de atención de salud en Panamá respondiendo a las necesidades de salud individual, familiar, comunitaria y ambiental. Para el ministro de Salud, Miguel Mayo, la iniciativa busca reorganizar mejor la atención primaria en salud.

“Hace que se refuerce el nivel primario, creo que es fundamental para el beneficio de la población. Involucra el abordaje de los determinantes sociales de la salud. Nos va a permitir poner los esfuerzos necesarios en cada uno de los niveles de atención y no diluirnos en patologías que no deben ser vistas en un nivel”, explicó Mayo.

Pero para la Amoacss, con este decreto se estaría recargando financieramente a la CSS. Su secretario general, Fernando Castañedas, tampoco comparte que los servicios que son otorgados a los asegurados puedan ser utilizados por todos.

“Pretende utilizar los fondos de la CSS, sus medicamentos para atender a los no asociados, extranjeros y migrantes bajo un principio de acceso universal, que no está mal pero que lo hagan con plata del ministerio, no de los asociados”, denunció Castañedas.

Para Roger Barés, del Comité de Protección al Paciente, hay muchas dudas en torno a la implementación de este modelo de redes integradas de servicios de salud. Pide mayor divulgación antes de ser implementado.

“No se explica de dónde va a salir el dinero. Al final siempre queda pagando la CSS, los asegurados”, lamentó Barés.

De acuerdo con la planificación del proyecto, la implementación de las redes integradas de los servicios de salud iniciará en cinco provincias y una comarca.