Críticas a las decisiones de la actual administración del Municipio de Panamá

Varias de las decisiones que ha tomado el alcalde capitalino desde los primeros días que llegó al municipio han generado cuestionamientos. Entre ellas están las multas de 500 hasta 2,000 mil dólares por estacionarse en lugares públicos, luego la propuesta de recuperación de las playas de la Bahía de Panamá a un costo de 120 millones dólares, y por último la concesión de permisos temporales para buhonería en Calidonia.

“ Parecía que el tema de la buhonería había tomado un rumbo que debía continuarse para mejorarlo, no retroceder. En el tema de la playa, a mí todavía no me han podido convencer de la necesidad y utilidad de esa playa frente a tanto problema de basura, tanto problema de malnutrición, de ausencia de parvularios, de ausencia de centros gerontológicos para la atención de los adultos mayores”, señaló la exdiputada, Ana Matilde Gómez.

“ Tenemos que hacer una evaluación más profunda de las prioridades en el gobierno anterior. La Alcaldía tuvo una proyección interesante en temas de espacios públicos. Hay que evaluar de que sigamos avanzando en esos temas”, destacó Mercedes Eleta, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.

En 2017 el municipio realizó la remoción de los puestos de buhonería ubicados en las aceras de Calidonia y con esto mejoró la movilidad de los peatones. Ahora, el municipio entregó 250 permisos, que aseguran son temporales y que vencen el 7 de enero de 2020.

“ Más que todo la intención de la Alcaldía es darle un apoyo a estas personas que están buscando su sustento para el fin de año honradamente, dándole un pequeño espacio a cada uno de ellos este mes, hasta el día 6 de enero. Después todos tienen que retirar las instalaciones que hayan puesto en las aceras”, afirmó Kathia Duarte, de la Alcaldía de Panamá.

La pregunta que las personas realizan en redes sociales, donde las críticas son constantes, es si el municipio logrará que sean removidos los puestos de buhonerías que se han instalado nuevamente en Calidonia, porque en el pasado fue un proceso difícil.