Inicia la novena del Cristo Negro de Portobelo en tiempo de COVID-19

A diferencia de otros años, los devotos pagan sus mandas mucho antes del 21 de octubre debido a las restricciones que habrá para llegar al pueblo de Portobelo, tal como lo señala Michelle Abadía quien viene de Pedregal, en la Ciudad de Panamá.

"Desde el 21 no podemos pagar nuestras mandas y por eso estamos viniendo antes para poder cumplirle al negro, ya los guardias están molestando también bastante", expresó Michelle, quien también añadió que los policías le indicaron que no podía arrastrarse en el piso, a lo que respondió que una vez en el suelo no pueden levantarse.

El alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría, destacó que les están haciendo un salvoconducto a los moradores de Portobelo: "No queremos que después en María Chiquita haya un choque entre la policía y los moradores".

Los moradores de Portobelo siguen haciendo fila para poder retirar su salvoconducto y así poder entrar al pueblo.

Está por definir si a partir del próximo sábado, los visitantes no podrán ingresar al pueblo de Portobelo, en una reunión que se realizará este miércoles 14 de octubre en Consejo Municipal.