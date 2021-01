Cuestionan cómo Odebrecht pretende ser contratista si no está 'paz y salvo' con el Estado

Luego de que el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, sobre el incumplimiento en los pagos que debe hacer Odebrecht producto de los acuerdos de delación logrados durante las investigaciones contra la empresa, las reacciones no se han hecho esperar.

Por parte de la Fundación para la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional han realizado solicitudes formales con la esperanza de que el caso avance a la etapa de juzgamiento que también promete ser compleja y lenta, indicó su presidente Carlos Barsallo.

Expresó que anteriormente ya se había advertido de que no se estaba cumpliendo con este pago de 220 millones de dólares, que es curioso porque se desconoce la naturaleza de la misma. “Llevan dos años que no pagan y eso trae problemas enormes no solo por el incumplimiento del acuerdo, sino de otras consecuencias jurídicas”, sostuvo.

Barsallo cuestionó que “al ser el pago de los 220 millones de dólares en forma de abono que se pagarán por 10 o 12 años, a cualquier persona que quiera contratar con el Estado o cobrar cuentas con el Estado se le exige paz y salvo, hay que preguntarse cómo pretenden ser contratistas y cobrar cuentas si no están paz y salvo con las deudas que tienen con el Estado”.

Considera que, según el Código Penal, cuando se pone una multa el juzgador tiene que imponer la inhabilitación de poder contratar con el Estado por un mínimo de 5 años.

¿Cómo terminó Panamá el 2020 en materia de corrupción?

En los próximos días se revelará cuál fue la calificación de Panamá sobre a corrupción a nivel internacional, pero Barsallo, con base en los años anteriores donde el país se ha mantenido estable o desmejorado, dice que se puede especular que al no cambiar ciertas cosas se puede esperar lo mismo.

Llegada de vacunas y otros temas

En cuanto al manejo de la llegada de las vacunas al país, Barsallo opinó que es necesario la prudencia y prevalecer la información oficial para evitar morbos e información falsa.

“Hemos planteado que los contratos, que en nuestra opinión son contratos públicos porque se pagan con dinero del Estado y la ciudadanía tiene derecho a conocer su contenido. No se trata de competencia comercial, lo que se quiere es saber cuánto se paga, por qué se paga, cuándo se recibe y en qué condiciones se recibe”, subrayó.

Lamentó que para que los ministros de Estado rinda cuentas en la Asamblea Nacional se requiera una cantidad de votos, y que no se hayan logrados para poder cuestionar al Ministro de Salud y de Planificación, y calificó el manejo como algo "político".

“Ya pasó el tiempo de la patria boba, la gente sabe los derechos que tiene y si no los tiene los exige, la transparencia llegó para quedarse y no para mendingarse”, manifestó Barsallo.

Sostuvo que, al igual que Panamá, en otros países en el tema de la vacuna se está en una discusión profunda, ya que los contratos chocan con normas internas de países como Perú y Argentina, esto es normal cuando se negocia, pero lo curioso es que una de las partes contratante es el Estado por lo que es importante que se haga con transparencia y se pueda saber qué se está pagando.