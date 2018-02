Cuestionan auditorías realizadas por la Contraloría a diputados de la Asamblea

Lo cuestionable, según Cedeño, es saber que los diputados en la Asamblea manejaron donativos y no se investigó el destino final, de dónde iban a dar esos fondos, por lo que a su juicio hubo una “inacción”, no de los funcionarios de auditoría interna sino del mismo contralor de la República, Federico Humbert, quien no ha querido “entrar en la profundidad”.

Según los relatos y detalles de algunos de los supuestos beneficiarios, solicitaban apoyo a los diputados y se realizaron los trámites. Salía el dinero a nombre de la persona que requería la ayuda, pero al final un tercero se los "quitaba".

"Esto es prueba y en cualquier país del mundo se amerita una investigación, menos en Panamá".

Se trata de unos 14 millones de dólares aproximadamente que fueron utilizados para donativos por los llamados "padres de la patria" y a pesar de que se presentaron denuncias por "manejos irregulares" se cayeron los procesos por la falta de informes de la Contraloría, relató Cedeño.

El jurista panameño, coincide con el contralor Humbert en que el contenido de los informes de auditorías debe ser de acceso restringido. Sin embargo, tenía conocimiento que las auditorías que estaba haciendo la Contraloría en la Asamblea, adolecían de comprobación.

A juicio de Cedeño, es la propia procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, quien tiene "el sartén por el mango" para investigar a profundidad, porque se trata de dineros del Estado.