Cuestionan falta de planificación y políticas públicas en el deporte

El analista político Edwin Cabrera cuestionó este viernes 23 de abril, la falta de políticas públicas en el deporte del país.

Esto, a raíz de la designación del diputado Héctor Brands como director de Pandeportes, situación que generó la reacción de diversos sectores del país que cuestionan la relación de la política con el deporte.

Vea también: Hector Brands dispuesto a gestionar la creación de un Ministerio de Deporte y Recreación

Cabrera dijo que no es algo nuevo en Panamá y lamentablemente el panameño se ha acostumbrado a que ocurra gobierno tras gobierno.

Recalcó que no se trata de cuestionar al individuo, sino la “falta de planificación, organización y políticas públicas”, principalmente en el deporte.

De acuerdo con Cabrera, lo triste es que cada vez que un deportista gana una medalla “salen todos los políticos a tomarse la foto, pero ninguno hace nada porque el desarrollo del deporte sea objetivamente serio”.

Alega que en el país hay personas que han estudiado en el extranjero planificación deportiva, pero son ciudadanos que no salieron a buscar votos y no forman parte del aparato político, por lo que no son tomados en cuenta para estos cargos.

Vea también: Héctor Brands es el nuevo director de Pandeportes

Según Cabrera, la politización del deporte en Panamá está visto en función del "electorerismo puro y duro", y cuando se va a buscar el sustento de lo que quieren hacer los políticos es solo "tomarse la foto".

Aclaró que no está en contra de que los políticos participen, sino que al final lo que quieren es "la manipulación" y el poco avance en el deporte.

Sobre la relación del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el analista dijo que el colectivo está quedando en menos de una "cantidad de personas sin formación política y visión de país", esto, luego de las palabras emitidas por Pedro Miguel González.

Pese a ello, dijo que la situación de los diferentes partidos políticos del país no es distinta, ya que se "han convertido en maquinitas electoreras y no un grupo de personas que comparten una visión de país.