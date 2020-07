En medio del descontento ciudadano, Gobierno hace nuevo entrega del Vale Digital.

Unas libras de arroz, frijoles y salchichas, es lo que Domingo Mendoza llevaba para el almuerzo. No pudo comprar más porque aún no ha recibido la recarga del vale digital.

“Ya verifiqué y no sale la recarga. En todo el tiempo de pandemia solo he recibido un bono, espero que esta vez no me fallen”

Vive en la 24 de Diciembre, uno de los corregimientos donde el gobierno anunció que entregaría el beneficio.

“Cobro una jubilación de B/.80 por quincena, con eso sobrevivo con mi familia porque mi hija no ha recibido el bono.”

Según el Gobierno, ya se han hecho al menos cuatro recargas del vale. Curiosamente han sido a los mismos corregimientos: Caimitillo, Chilibre, Las Cumbres, La 24 de Diciembre, Tocumen, Pacora, entre otros. Dicen que el apoyo se otorgó en los lugares donde hay más familias afectadas.

Sin embargo hay muchos lugares donde, según sus residentes, todavía no han recibido ayuda solidaria durante la crisis. No hay que irse muy lejos de la ciudad para encontrar esas comunidades.

Como en Kuna Nega, donde protestaron porque dicen que no les ha llegado ni la bolsa de comida. O en El Chorrillo, donde las neveras solo están llenas de agua, de acuerdo con ahí viven.

“Mire mi refrigeradora, totalmente vacía. Tenían que dar el vale el 13 y todavía nada. Ya los esquimales me mandaron un comunicado que van a hacer un igloo aquí dentro.

Los cien dólares se depositarán de manera escalonada hasta el jueves.

Los panameños como Domingo, esperan que se agilice el desembolso y se reparta equitativamente. Ya no aguanta el impacto de la crisis.