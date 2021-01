Damaris Young pasa página y se compromete a transformar el deporte en el país

Luego de una etapa difícil y acusaciones, Damaris Young, presidenta electa del Comité Olímpico de Panamá (COP) reaccionó tras ser avalada por el Comité Olímpico Internacional.

Young expresó en Noticias AM su satisfacción y agradecimiento a las personas que han estado junto a ella en este proceso.

“Por suerte se pone fin a una situación que no debió ocurrido nunca”, resaltó.

Pese a esto, dijo que toca pasar la página y seguir adelante con el objetivo de trabajar por los atletas, entrenadores y federaciones nacionales para generar estrategias que sigan transformando el deporte del país.

Las acusaciones e investigaciones en medio del proceso electoral tuvieron sus repercusiones en la imagen del país.

En este sentido, Young indicó que sin duda es una pena que estas sean las noticias y no se puede voltear la mirada como si no existiera lo que sucedió, por lo que ahora les toca recuperar la confianza dentro y fuera del país para que este tipo de hechos no se repitan en los procesos electorales.

Reiteró que el COP tiene diversas funciones y su propuesta contempla cinco líneas de acción y en cada una hay programas y estrategias para dar las herramientas que no se han tenido para los atletas, que son el centro del movimiento y la gente de este entorno.

Sostuvo que para poder llevar adelante el deporte se tienen que deponer intereses.

Agrega que hará una gestión donde los atletas tengan una voz y se involucren en el sistema para generar los cambios que permitan la trascendencia que todos quieren.

En un comunicado, emitido por el COP en la tarde de este miércoles, se indicó que la Comisión Electoral Independiente declaró electa a Young para el puesto de presidenta.

Además, se reconoció a la nueva junta directiva integrada por: Anamae Orillac (vicepresidente), Marcos Ostrander (subsecretario), Emilio Wong (subtesorero), José Carrillo (fiscal), Eduardo Frías (primer vocal) y Diego Castillo (segundo vocal).