Cortizo sostendrá reunión con Pacto de Estado por la Justicia sobre escogencia de magistrados

Este viernes, el presidente Laurentino Cortizo se reunirá con la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, para definir la dinámica de este proceso y aclarar el papel de la instancia evaluadora.

El proceso se inició este lunes, con la publicación en Gaceta Oficial de la convocatoria.

El documento aprobado en Consejo de Gabinete, restituye la vigencia de la resolución 91 de noviembre de 2005, que crea la comisión evaluadora para los aspirantes a magistrados de la CSJ, un ente distinto de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia.

“Una vez que se hace la convocatoria de los que aspiren a ser magistrados, posteriormente todos los aspirantes tienen que pasar por un proceso de evaluación”, destacó el procurador de la Administración, Rigoberto González.

Se explicó que el papel de esta comisión es simplemente emitir criterios sobre los aspirantes, mas no sugerir, ni recomendar candidatos.

Sin embargo, para definir la metodología ya se concertó una reunión con el presidente Cortizo.

“El presidente ha creado la comisión. Esa comisión necesita trasladar algunos planteamientos que permitirán realizar recomendaciones o ajustes”, señaló Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados.

“No tiene prohibido, por el decreto que hizo el presidente y sus ministros, mandar puntuación o recomendación, solo consideraciones”, apuntó el diputado, Juan Diego Vásquez.

Las esperanzas en un mejoramiento de la justicia están centradas en el nombramiento de los nuevos magistrados y también en las reformas constitucionales.

Profesionales y ciudadanos coinciden en que casos como la reciente formulación de cargos al hijo de un exmagistrado y su secretaria, por la supuesta venta de un fallo, es lo que se busca erradicar.

“Lo que el panameño necesito son magistrados en los que podamos confiar, que sean personas probas, honestas”, enfatizó Vásquez.

“La Corte carece de mecanismos disciplinarios a nivel interno. ¿Qué ocurre cuando un magistrado de la Corte Suprema de Justicia comete una falta disciplinaria? No hay instancia, no hay mecanismo, no hay procedimiento. Esa es la primera tarea pendiente”, añadió Araúz.

Se espera que este jueves se inicie la presentación de documentos por parte de los aspirantes a magistrados.