Decisión de ratificación de magistradas podría definirse después de Navidad

El panorama para la ratificación de las magistradas designadas por el Órgano Ejecutivo, Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak, se complica. Ahora, no solo los votos de los diputados cuentan, sino el poco tiempo que tienen para que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN) les dé el pase o las rechace.

La Comisión de Credenciales sostendrá su primera reunión este jueves 21 de diciembre, para establecer la estrategia que desarrollarán y posteriormente convocar a la discusión donde podrán participar miembros de la sociedad civil organizada.

Lo complejo de esto, es que ya las bancadas de los partidos Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) han manifestado su rechazo a la designación hecha por el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

De hecho, de los nueve diputados que conforman la Comisión de Credenciales, cinco son de partidos adversos (tres PRD y dos CD), explicó el diputado Elías Castillo, miembro de esta comisión.

Ahora bien, según expresó Castillo, nada obliga a los diputados a meter el pie en el acelerador para que se ratifiquen los nombramientos, entendiendo que, el 2 de enero de 2018 se debe conformar la junta directiva en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que las nuevas designadas estén listas para ocupar sus cargos durante los próximos 10 años.

El PRD le pondrá el panorama difícil a la ratificación de las nuevas magistradas en la CSJ El PRD le pondrá el panorama difícil a la ratificación de las nuevas magistradas en la CSJ

Por su parte, el diputado Panameñista, Adolfo “Beby” Valderrama, aseguró que “hay más intereses partidarios y personales que al final no están siendo ni prudentes ni responsables para determinar si pueden llevar a estas personas a la Corte”.

“No hay una razón lógica para no darles una oportunidad a estas dos mujeres. (…) La fiscal Moore, haría una labor importante en la Corte, y no hay razón para no darle la oportunidad. Pedro Miguel ha estado jugando el rol de chantaje. Lo que quiere es que uno de esos magistrados sea del PRD”, aseveró.

Según Valderra, hay que ser prudente y esperar que las magistradas designadas hagan sus descargos y expliquen sus funciones.

Serán 36 los votos que requerirán Moore y Tovar para poder sentarse en una de las sillas de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales, solo 16 votos son del Panameñismo y uno de la alianza con el Partido Popular, lo que demuestra que el actual Gobierno no tiene mayoría legislativa y requerirá del apoyo del PRD y CD para poder lograr la ratificación.

Si la mayoría de los diputados rechazan la designación, el Ejecutivo deberá realizar otros nombramientos para que pasen por el mismo escrutinio público.