Abogado de 'Mimito' Arias justifica su cambio de medida cautelar

El pasado jueves 28 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió un hábeas corpus presentado por "Mimito" Arias, declaró legal la detención preventiva, pero la sustituyó por la medida de impedimento de salida del país por lo que ahora debe presentarse a firmar los 30 de cada mes ante la Fiscalía.

Según Fuentes, desde un principio han manifestado que “hay una violación al proceso”, porque al momento de la detención de su cliente “no existía la medida de impedimento de salida del país”.

“Somos abogados convencidos de que estos procesos se tienen que manejar con la ley. Nuestros argumentos siempre son jurídicos y legales y se tiene que hacer respetando el debido proceso”, recalcó el jurista.

Arias fue aprehendido el 29 de agosto pasado en el aeropuerto de Tocumen, cuando iba a viajar a Colombia junto a su esposa, por asuntos laborales.

Al día siguiente, la Fiscalía Especial Anticorrupción, ordenó su detención preventiva y fue trasladado a la cárcel El Renacer.

Al excandidato se le acusa de delito de blanqueo de capitales por presuntamente recibir dinero de la Constructora Odebrecht, para su campaña política.

Para Fuentes, el delito de blanqueo de capitales se describe como una persona que recibe dinero proveniente de alguna actividad ilícita.

“Al Ministerio Público le hemos reclamado siempre cuál es el dinero que recibió y cuál es la actividad ilícita de ese dinero. Nos dijeron que es proveniente de Odebrecht”, destacó.

En tanto, el abogado indicó que el dinero que recibió Arias en Campaña está acreditado en el Tribunal Electoral (TE). “Si el Ministerio Público no me acredita el dinero, yo considero que no hay elementos suficientes del delito”, dijo el abogado.

“Tiene que acreditarle al menos que él recibió esos dineros de Odebrecht. Tenemos una certificación de que la campaña no recibió dinero de Odebrecht”, manifestó.

El abogado adelantó que se dirigirán a la Fiscalía para verificar si Arias tiene que ir a cumplir la medida de presentarse a fin de mes a la Fiscalía o a la Corte Suprema de Justicia, ya que el 30 de septiembre fue sábado.

El excandidato se encuentra haciendo su vida normal en su oficina, tal como aseguró el abogado.