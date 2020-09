Defensor pide informe a la Policía en caso de Lince que hirió a joven en San Miguelito

Los hechos se registraron en calle Turín de Don Bosco, cuando el joven venía de buscar hielo de la casa de un familiar. Vecinos del lugar aseguran haber visto el momento en que el joven salió corriendo, al ver a los agentes policiales y uno de estos sin hacer el llamado de alto ni mediar ninguna palabra, le disparó por la espalda.

Ante, los hechos González, pidió a Miranda información sobre el status de las investigaciones de este incidente, si la unidad Lince ha sido separada del cargo y ¿Cuál fue el arma y calibre usada para herir a esta persona?

Además, informó que tras una reunión sostenida con la madre del joven herido, ordenó abrir una investigación sobre posible violación al derecho a la vida.

“Ninguna madre debe de pasar por el momento que pasa esta señora, soy padre y me hago eco del dolor que en estos momentos siente esta madre, vamos abrir una investigación sobre este caso, este tipo de situaciones no pueden seguir dándose", manifestó González.

En el encuentro con el Defensor, la madre de Troya, indicó que el mismo no pertenece a ninguna banda, no ha tenido problemas con la justicia, ni tampoco ha sido investigado, por lo que no entiende el accionar de esta unidad de la policía, ya que su hijo venía de buscar hielo y tienen las pruebas que demuestran que se actuó de manera incorrecta.

Agregó que hasta el momento no ha tenido comunicación con su hijo y las informaciones que reciben sobre su estado de salud son escasas.

Según la madre del joven herido, el mismo se mantienen recluido en un área del hospital Santo Tomás para personas detenidas, no obstante, hasta la fecha se desconoce si fue puesto a órdenes de alguna autoridad competente o si se le ha imputado algún cargo en su contra.

Explicó que, producto de esta situación, ahora su hijo tendrá que usar una bolsa para hacer sus necesidades fisiológicas, ya que la bala le perforó el intestino grueso y pasarán varios meses antes de que se intervenido para restablecer el funcionamiento de esta parte de su organismo.

Cabe destacar, que el Defensor del Pueblo ordenó a un grupo de Oficiales de Derechos Humanos realizar una inspección al hospital Santo Tomás a conocer la condición del joven herido y saber ¿Por qué? se encuentra en la Sala donde están las personas detenidas.