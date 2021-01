Defensor del Pueblo dice que es hora de que las empresas eléctricas 'se metan la mano en el bolsillo'

Tras el anuncio del aplazamiento de la medida de cortes de luz por parte de las empresas eléctricas, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, dijo que da un poco de alegría, al menos por un mes para los consumidores por debajo de 400 kilowatts/hora.

Sin embargo, afirmó que la medida de corte atenta contra el derecho al consumidor y el derecho que tiene toda persona de tener un servicio básico de electricidad.

De acuerdo con el defensor Leblanc, es el momento de que las empresas energéticas “se metan las manos en el bolsillo y que sean ellas también las que aporten algo de sacrificio”, ya que en los últimos meses de pandemia ha sido el Estado el que ha hecho frente a un gran subsidio, a través de los impuestos.

“Yo creo que el Estado ya ha dado una cuota de sacrificio muy grande de muchos millones de dólares y por eso creo que las empresas a través de programas de responsabilidad social puedan retribuirles a sus clientes en estos momentos difíciles que se viven.

Les toca a las empresas poner de su parte”. Eduardo Leblanc.

Agregó que no puede determinar qué tanto han perdido esas empresas porque el gobierno panameño ha pagado más de 300 millones de dólares en subsidios. Además, dijo que conoce de casos de comercios cerrados que no generan consumo, pero las empresas reciben del Estado, mediante una factura el pago de B/45.00 de algunos locales comerciales que no han abierto desde el pasado mes de marzo del 2020.

Las empresas energéticas se han mantenido cobrando desde ese entonces, a pesar de que el local, que es un restaurante, no haya abierto en todo el periodo de pandemia.

Invitó a las personas que, si van a ser sujetos a cortes de energía, pero están dentro del grupo de clientes de la resolución de la Autoridad de los Servicios Públicos, que se acerquen a la Defensoría del Pueblo para iniciar el trámite y evitar el corte.

Polémica en colegios particulares

En referencia a la polémica que se ha generado entre padres de familia de colegios particulares y los directivos de esos planteles, el funcionario expresó que el sistema se tiene que adecuar a la migración natural que se va a dar del sistema particular al oficial por la situación, por la pérdida de ingresos de los padres de familia.

Leblanc detalló que se encontraba participando de las conversaciones como mediador, pero el pasado domingo 24 de enero, los grupos se levantaron del diálogo.

Invitó a los padres de familia a que se acerquen a la Defensoría del Pueblo y a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para que hagan valer sus derechos.