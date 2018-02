Defensores del matrimonio igualitario, a la espera de una decisión de la CSJ

Iván Chanis, miembro de la Fundación Iguales, dijo que ya se han presentado todos los alegatos y se ha cumplido con todas las fases.

Explica que lo que sucedió hace pocos días fue una solicitud del magistrado ponente [Luis Ramón Fábrega] de retirar el proyecto de fallo para analizar nuevos elementos, lo que es una práctica normal en todas las cortes.

Chanis sostuvo que la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario, marca un antes y un después y el mensaje que mandan a los estados es que no tienen más excusas para no combatir la discriminación de las personas LGBTI y no dar el derecho legítimo al matrimonio.

El abogado dijo que llamar “ unión” y no “ matrimonio” al enlace entre personas del mismo sexo es perpetuar la discriminación, porque llamarlo de una manera para algunos y de otra forma a otros, denota que hay algo diferente, negativo menos.

“ Eso perpetúa que se vea a las personas LGBTI o del mismo sexo, como de segunda clase…”, afirmó el abogado.

Considera que el tema del matrimonio igualitario ha sido complicado en Panamá porque no se tuvieron los espacios de diálogo y ha surgido “ como de la noche a la mañana”.

Sobre el punto de vista de la Iglesia católica, [tras la homilía de monseñor José Domingo Ulloa en Atalaya], sostiene que lo respeta y que al igual que ellos, también se quiere proteger la familia y a cada uno de sus miembros, destacando que familia no es solo hombre y mujer.

Además, agrega que las familias en Panamá no están conformadas mayoritariamente por un papá y una mamá, sino por abuelos que crían nietos o tías que crían sobrinos.

El experto en derecho expresó que no se trata de un capricho de llamarlo “ matrimonio”, sino que hay que ver la realidad de desventaja en diversos aspectos a la que están expuestas las parejas del mismo sexo.

Sobre la ley de discriminación que recientemente fue sancionada, Chanis sostuvo que son leyes que debieron existir hace más de 20 años y cree que hizo falta la inclusión de todos los grupos que son vulnerados.

Dejó claro que nunca se ha pensado en que se permita que las parejas homosexuales se puedan casar en una iglesia y lo que se busca es que se permitan los matrimonios civiles.