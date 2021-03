Dejan sin efecto resolución que bajaba el puntaje en certificación médica

Tras una semana de protestas el Consejo Institucional de Certificación Básica en Medicina decidió dejar sin efecto la Resolución 1 del 3 de marzo del 2021, que bajaba el puntaje del examen de certificación de medicina y en su lugar mantiene vigente la Resolución 3 del 12 de junio de 2020, que establece que el puntaje de aprobación debe ser de 41.5%.

El paso atrás que da el Consejo de Certificación llega justo después de mantener conversaciones con el Ministerio de Salud, que pidió que se revisara dicha resolución, además de la renuncia y reemplazo de los representantes de la Universidad de Panamá en la organización.

“La solicitud del Ministerio de Salud obedece a las sugerencias de diversas asociaciones médicas, así como los informes epidemiológicos de las últimas fechas, que indican que los casos de los nuevos contagiados y la mortalidad han tenido una disminución sostenida”, indica el documento publicado en Gaceta Oficial

En la Resolución N°3 del 12 de marzo del 2021, que deja sin efecto la reducción del puntaje, también se contempla la posibilidad de iniciar un sistema de capacitación acelerada en el Centro de Adiestramiento y Simulación de Salud (Creass) para los graduados que comenzarán su proceso de internado.

Además, indica que la Resolución N°1 del 3 de marzo del 2021 no ha tenido efectividad puesto que aún no se tienen o no han sido notificados los resultados del examen realizado en el mes de marzo 2021.

Hace unos días, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se manifestó en contra de la reducción del puntaje, asegurando en Twitter, que debía ser con la más alta calificación.

"El examen básico de certificación en medicina debe ser de la más alta calificación, como siempre estuvo establecido, cualquier otra medida es un retroceso. Las escuelas de Medicina han tenido, tienen y tendrán todo mi apoyo. ¡NO HAY MARGEN PARA EL JUEGA VIVO!", expresó Cortizo en Twitter.