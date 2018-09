Demanda de candidatos por libre postulación cumple un año sin respuesta

“La ley panameña no puede limitar o distinguir cuando todos han entrado y cumplido un determinado esfuerzo para llegar a ese requisito que la ley ha establecido”, afirmó el abogado, Juan Carlos Araúz.

El abogado pide a la Corte que le dé prioridad. Recuerda que el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y la Convención Americana de Derechos Humanos estipula que se permita la participación ciudadana. Asegura que la Corte está contra el tiempo, situación que afecta a los ciudadanos que quieran participar.

“La ley tiene que garantizar igualdad. Hay normas que tienen que ser respetadas. So pretexto de favorecer o no, yo no puedo inclinarme a que el derecho sea violatoria a la Convención Americana”, añadió Araúz.

Ya se han presentado 19 demandas por temas electorales. Para el abogado Ernesto Cedeño, la Corte Suprema de Justicia se debe reunir y sacar estos fallos a tiempo.

“Va a beneficiar a los partidos políticos porque va a haber un diseminación del voto. Pero de una u otra manera, la Corte debe jugar su papel y el pleno extraordinario reunirse para evacuar todos los casos de índole electoral”, declaró el abogado, Ernesto Cedeño.

En la demanda se explica que se infringe la Constitución sobre el derecho de cualquier ciudadano al sufragio.

“Yo prefiero que haya diez o doce candidatos a la presidencia y dentro de ellos los legítimamente independientes, antes que una limitación que solo sean tres, pero esté manipulada la oferta de los tres”, señaló el precandidato presidencial independiente, Ricardo Lombana.

Los precandidatos con más firmas hasta principios del mes de agosto son Dimitri Flores con 62,802; Ana Matilde Gómez con 37,844; y Ricardo Lombana con 16,171.

Para el presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Barletta, las reformas electorales son claras.

“No me pudiera imaginar que cualquiera que pueda correr para presidente sin ningún apoyo de la sociedad tenga la oportunidad. Tiene que existir un proceso, tiene que existir una formalidad y tiene que existir apoyo de la sociedad para poder tener el privilegio a ser candidato a la presidencia del país”, enfatizó Barletta.

Incluso el procurador de la Administración, Rigoberto González, se pronunció a favor de mayor participación.

La norma establece un mínimo de 18 mil 500 firmas. De allí, los tres que logren la mayor cantidad de firmas serán los candidatos a la Presidencia por libre postulación. Este proceso termina el 5 de enero del 2019.