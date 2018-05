Denunciarán a funeraria que entregó cuerpo equivocado

Relacionados Recibieron el cuerpo equivocado de su familiar fallecido y exigen una investigación

Miguel García Acosta, nieto de la difunta explicó que desde el principio, cuando se les entregó el cuerpo dudaron, pero en la funeraria les aseguraban que sí se trataba de su abuela y no fue hasta cuando llegaron al distrito de La Mesa en la provincia de Veraguas, que el resto de los familiares confirmaron que no era.

Ya se ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público, pero el próximo lunes el abogado que los representa presentará otra querella, directamente contra la Funeraria que fue la que les prestó los servicios.

Explicaron que la Funeraria les dijo que el cuerpo de la señora Martina fue cremado, pero según los familiares no pueden aceptar esas cenizas porque no están seguros de que se trate de su familiar, además de que ellos no pidieron que cremaran a la señora.

El cuerpo fue trasladado desde la ciudad de Panamá hasta la provincia de Veraguas el pasado jueves y ese mismo día lo devolvieron.

Uno de los nietos explicó que al principio, en la funeraria argumentaban que el cuerpo se veía diferente porque se le había inyectado formalina.

La familia pagó $700.00 por los trámites con una de las funerarias existentes en la ciudad de Panamá, para poder llevarse el cuerpo hacia la provincia de Veraguas, donde le darían cristiana sepultura.